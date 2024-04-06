أحمد نعينع لـ«مملكة الدراويش»: تعلمت القراءات على يد «الشيخة أم السعد»

أكد الدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، أنه تتلمذ على يد مشايخ وأساتذة ولكنه في مرحلة من التعلم ودراسة العشر تتلمذ على يد شيخته، موضحًا أنه عند دراسته للطب كان يذهب لها في الصباح لكي يتعلم القراءات وحفظ أبيات من الشعر، وبعدها يذهب إلى كلية الطب ليكون أول الحضور بالمدرج.

الشيخة أم السعد تعلم زوجها

وتابع «نعينع»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة الحياة: «تتلمذت على يد شيختي أم السعد في قراءات القرآن الكريم بسيدي المرسي أبو العباس بحي الأنفوشي بالإسكندرية»، مشددًا على أنها هي التي علمت زوجها محمد فريد نعمان، وكانت هي وزوجها كفيفين.

وأوضح أن هذا الأمر كان طبيعيًا في هذا التوقيت وفي هذا المكان، مشددًا على أن الجميع يعرف أن هذه الشيخة تعلم على يدها الكثير من التلاميذ، منوهًا بأنه كان يقرأ القراءات المختلفة أمام شيخته.