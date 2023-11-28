بدء التوافد على مقرأة «الأوقاف» بمسجد الحسين.. أحمد نعينع يتلو «الذاريات»

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع، من مسجد الإمام الحسين، وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

تفاصيل مقرأة مسجد الحسين

وأوضحت الأوقاف أنّ المقرأة من المقرر لها أن تنطلق بعد قليل، برئاسة فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ أحمد خطاب، والقارئ الشيخ محمد محمود المتولي، والقارئ الشيخ أحمد مكي، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وستبدأ القراءة من سورة الذاريات من قوله تعالى (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ)، لافتة إلى إذاعة المقرأة عبر البث المباشر.

انعقاد مجلس الحديث التاسع والعشرين

من جهة أخرى، يعقد مجلس الحديث التاسع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن أنس، وستبدأ القراءة من كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه من قوله: «حدثني يحي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ عبدًا سرقَ وديًّا من حائطِ رجلٍ فغرسَهُ في حائطِ سيِّدِهِ فخرجَ صاحبُ الوديِّ يلتمسُ وديَّهُ فوجدَهُ ....) الحديث، وحتى كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة قوله: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «تُعرَضُ أعمالُ النَّاسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّتينِ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ فيُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ إلَّا عبدًا بيْنَه وبيْنَ أخيه شحناءُ فيُقالُ: اترُكوا هذينِ حتَّى يَفِيئَا»، وسينعقد المجلس بمسجد الإمام الحسين.