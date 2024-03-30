أسامة الأزهري: القارئ أحمد نعينع له مدرسة خاصة في تلاوة القرآن

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه تربطه بالقارئ الكبير أحمد نعينع صداقة ومودة وحب كبير، موضحًا أنه شديد الإعجاب بتجربة حياة نعينع في خدمة القرآن الكريم العظيم، وصلته التي كانت بالرئيس الراحل محمد أنور السادات.

أحمد نعينع انطلق وعطر الدنيا وملئ العالم بالإبداع

وشدد «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «dmc»، على أن أحمد نعينع انطلق وعطر الدنيا وملئ العالم بالإبداع، منوهًا بأن الدكتور أحمد نعينع هو قارئ له مدرسة خاصة في التلاوة يلتحق بركب القراء الكبار الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد رفعت والشيخ المنشاوي، ويأتي في أثر هؤلاء القارئ نعينع.

نعينع شرق وغرب في العالم

وأوضح أن نعينع شرق وغرب في العالم وملأ أذن الدنيا جمالًا بالقرآن الكريم وأسس ريادة وقوة المدرسة المصرية الأصلية في تلاوة القرآن العظيم، مؤكدًا أنه لا توجد كلمة واحدة تعبر عن معاني السكينة والجمال والارتقاء مع القرآن الكريم، وهامت الكثير من القلوب بمحبة هذا القارئ الدكتور أحمد نعينع، ولذلك نرى أن هناك شباب تقلد أصوات نعينع.