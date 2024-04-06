«البحوث الفلكية» تحسم الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر في الدول العربية.. «ثلاثاء ولا أربعاء»

كشف الدكتور محمد غريب، الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في مصر وعدد من الدول العربية، وفقاً للحسابات الفلكية التي جرى إعدادها، موضحاً أن الأربعاء المقبل الموافق 10 إبريل الجاري هو أول أيام شهر شوال، وأن الحسابات تشير إلى أنه سيكون أول أيام العيد في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وغيرها من الدول العربية.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

وأوضح محمد غريب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدة شهر رمضان 2024 ستكون 30 يوماً هذا العام، لافتا إلى أن الثلاثاء المقبل هو آخر أيام الشهر الفضيل وأن الأربعاء أول أيام العيد، مشيراً إلى أنه بالنسبة للدول العربية التي بدأت الصيام بعد مصر والسعودية بيوم، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أنها من المتوقع أن يكون أول أيام عيدها يوم الأربعاء المقبل أيضا، وتكون عدة الشهر بتلك الدول 29 يوماً لشهر رمضان 2024 كدول المغرب والأردن وعمان وليبيا.

وأشار الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن ظاهرة كسوف الشمس التي ستحدث يوم الاثنين المقبل ويمكن رؤيتها في عدد بسيط من الدول غير العربية تأتي مع مولد الشهر العربي الجديد لتؤكد أننا نسير على الدرب الصحيح في الصيام وكذلك موعد الإفطار للعيد.