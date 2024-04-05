في يوم التاسع والعشرون من رمضان كما هو متبع في كل عام، تخرج الجهات المختصة الأردنية لتحديد موعد أول أيام عيد في الفطر في الأردن 2024 وفقا للشريعة الإسلامية، فتذهب الهيئات الشرعية المختصة لبحث عن هلال رمضان بعد غروب الشمس يوم الرؤية، فإذا تمكن المختصون من رصده يكون اليوم الموالي غرة شهر شوال أي أول أيام عيد الفطر، وإن لم يمكن رؤيته فذلك يكون الموالي مُتمما لشهر رمضان المبارك وذلك وفقا للرؤية الشرعية.

أما الطريقة الثانية التي حددت بالفعل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن 2024 هي طريقة الحسابات الفلكية.

أول أيام عيد الفطر في الأردن 2024 فلكياً

حددت الحسابات الفلكية أول أيام عيد الفطر في الأردن 2024، فمن المتوقع أن يكون أول أيام العيد في 10 من إبريل، إضافة إلى ذلك فقد أعلن معهد مركز الفلك الدولي أن حساباته الفلكية تشير إلى أن رؤية الهلال يوم الثامن أبريل غير مٌمكنة، ومٌستحيلة في الدول العربية، بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، لكنها في التاسع من أبريل يكون من السهل رؤية الهلال حتى بالعين المجردة، مما يجعل أول أيام العيد في الأردن، ومعظم الدول العربية في 10 أبريل المقبل.

الجمعية الأردنية للفلك تحدد موعد رمضان بالحسابات الفلكية

قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمر السكجي أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في 10 أبريل القادم، وذلك لتأكيده على استحالة رؤية الهلال في 8 أبريل بسبب أن الهلال سيكون تحت الأفق بعد غروب الشمس.

أما في يوم التاسع فقال «السكجي» أن الرؤية ممكنة، وبسهولة وأنه سيكون واضحاً من الأفق الغربي في الأردن، ويمكن للمواطنين رؤيته بالعين المجردة جهة الغرب ليروه.