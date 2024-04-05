عضو «الأعلى للطرق الصوفية» لـ«مملكة الدراويش»: كل متصوف يسير في طريق الزهد

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الدرويش هو من دار وشه عن الدنيا وانشغل بالآخرة ويطلق عليه في الطرق الصوفية في مصر اسم المريد.

وأضاف أبو هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أننا نرفض التعامل بقسوة مع المجذوب، إنما نعامله بالحسنى وننصحه بأن الإسلام يأمرنا بالنظاقة وحسن الثياب.

وأكمل، أن الإنسان المسلم الصوفي لا بد أن يكون في أفضل مظهر، والدين أمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد.

واختتم أن مصر بها 15 مليون درويش، وكل من اتجه للتصوف ترك الدنيا ومنافعها وسار في طريق الزهد وهناك فرق بين الدراويش والمجذوب.