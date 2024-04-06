صحيفة أمريكية: انخفاض شعبية بايدن بشكل كارثي بسبب دعمه لإسرائيل

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن شعبية الرئيس جو بايدن تنخفض بشكل كارثي بسبب تعامله مع الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك 3 استطلاعات للرأي أظهرت انخفاض شعبية الرئيس بايدن بـ9 نقاط بين أكتوبر ونهاية مارس، ويأتي هذا قبل نحو 9 أشهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع نوفمبر المقبل، الذي يواجه بايدن أزمات عدة قبل انطلاقها وسط تخوفات من زيادة شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، وتعد أمريكا أكبر داعم بالأسلحة والمال لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب.