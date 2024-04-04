تحذير من مواد مخدرة تدخل في صناعة أدوية معروفة.. ماذا فعلت في أمريكا؟

بين جائحة مستمرة وحروب ضارية وكوارث طبيعية، يواجه العالم عامًا مليئًا بالتحديات، في ظل انتشار العديد من الأوبئة والأزمات على الصعيد العالمي، لتسقط أمريكا في الفخ ذاته، ما بين انتشار لكورونا وإنفلونزا الطيور إلى موجة الوفيات الضخمة التي ضربتها، إثر تداول مخدر جديد عن طريق الخطأ.. فما قصته؟

تحذيرات من مواد مخدرة تخلط بأدوية معروفة

تحذير مخيف يجوب الولايات المتحدة الأمريكية، من كارثة محققة بدأت تلقي بظلالها على بريطانيا بل قد تصل إلى العديد من الدول، حال الفشل في السيطرة عليها، في ظل وجود بعض المواد المخدرة، التي تتداول بشكل واسع حول العالم، بينما باتت متاحة أيضًا على عددًا من منصات البيع عبر الإنترنت، ما جعل توفرها يسيرًا على عدد من الفئات، إلى جانب وجود عصابات تعمل على خلط هذه المواد المخدرة بأدوية معروفة يجرى تناولها بشكل أساسي لأسباب علاجية.

خطر بسبب خلط مخدرات بأدوية لعلاج القلق والاضطرابات النفسية

المثير للرعب أن هناك في الوقت الحالي خلط لهذه المواد مع أدوية القلق المعروفة والتي يصفها الأطباء عادة، وتباع بسهولة عبر الإنترنت، كما تصدر لعدد من البلاد، ما يعني انتشار المواد المخدرة دون علم الجميع، خاصة أن هناك عصابات تخلط مواد مخدرة مع هذه الأدوية بشكل متقن، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

هناك مخاوف من انتشارها على مستوى العالم، وذلك بوجود موجة وفيات بسبب مخدرات يطلق عليها «فرانكنشتاين»، لكن ما أثار الذعر، أن عدد كبير من مستخدميه يجهلون خطورته أو أن هذه المادة تدخل ضمن أنواع المخدرات القاتلة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أفردت «نيويوك تايمز» تقريرًا مفصلًا عن الأزمة التي أثارت ذعر العالم، بعدما أطلقت إحدى المؤسسات عقارًا جديدًا بالغ القوة، يجرى العثور عليه بشكل متزايد في شوارع المملكة المتحدة، إلى جانب تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات البيع «الأون لاين»، ما يعني أن انتقاله من بلد إلى آخر سيكون في منتهى السهولة.

وقالت الصحيفة أن هناك العديد من المؤسسات التي تعمل في الوقت الحالي، على التوعية ضد هذه الأنواع من المخدرات، التي قد يصل خطورتها إلى الوفاة في الكثير من الأحيان، في إشارة إلى أن هناك تحركات فعلية في الوقت الحالي، من أجل السيطرة على العصابات التي تعمل على خلط هذه المواد بتركيبات لأدوية معروفة، من أجل الحد من انتشاره والسيطرة عليه في أقرب وقت، خاصة أن الولايات المتحدة تشهد عددًا كبير من الضحايا على أثره.