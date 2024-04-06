أستاذ صيدلة بجامعة الأزهر تحذر من أضرار البلاستيك على الإنسان (فيديو)

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، من خطورة استخدام البلاستيك علي صحة الانسان، قائلة: «من ساعة الإنسان ما اخترع البلاستيك، أصبح البلاستيك بديلا لحاجات كثيرة بداعي وبدون داعي وبدل ما نوفر استخدام البلاستيك للأمور المهمة زي الأجهزة الطبية والإلكترونية، والنقل أسرفنا في استخداماته، في كل حياتنا اليومية أصبح البلاستيك شريك فيها! وأصبحنا عايشين في عصر البلاستيك».

الهدف الأساسي من إنتاج البلاستيك

وأوضحت أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «أسرار»، المذاع على فضائية الناس، اليوم السبت: «كان الهدف الأساسي من إنتاج البلاستيك أنه خفيف وضد الكسر وسعره معقول وسهل التشكيل، والمشكلة بدأت لما أن الإنسان فكر يصنع من البلاستيك منتجات للاستخدام مرة واحدة ويرميها dispoable ولكن البلاستيك اللي بيستخدم مرة واحدة بعد ما بنرميه بيفضل موجود في الطبيعة مئات السنين!! لأن الطبيعة مش بتقدر تهضمه زي ما بتهضم الزرع والحيوانات وحتى البني آدمين! فالبلاستيك بيتراكم بكميات رهيبة في البيئة زي ما احنا شايفين».

ضررعلى الكائنات البحرية

وتابعت: «الإنسان أفسد الأرض والبلاستيك لوث الأرض والبحر! واتضررت الحياة البحرية بشدة وماتت حيوانات كثير نتيجة أكلها للبلاستيك أو اختناقها به».

وأضافت: «التقارير البيئية أفادت بأن 40-60% من الكائنات البحرية اتأثرت، كل 3 كيلو سمك بيصطادوا قصادهم كيلو مخلفات بلاستيك، ومع الزيادة المستمرة في استخدامات البلاستيك متوقع يوصل تصنيعه لأربع أضعاف الانتاج الحالي ومع سنة 2050 كمية السمك في البحار حتبقي أقل من كمية البلاستيك، حتى لما وجدوا له بكتيريا تحلل البلاستيك كل اللي عملته أنها فتفتته لوحداته الأولية فقط وأصبح ميكروبلاستيك أو نانو بلاستيك اللي هو برضه بلاستيك!! وبيفضل موجود في الطبيعة وعلى سطح البحر وقاعه وحتى في أكلنا وشربنا، الميكروبلاستيك بتتغذى عليه الكائنات الأولية اللي بتتغذى عليها الأسماك اللي بتتغذى عليها الطيور وحيوانات كثير والإنسان وكمان وجد الميكروبلاستيك في ميه الشرب وعينات ملح وعسل وعصاير حتى الهواء كمان».