بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين كتب: محمد عزالدين 08:00 م | الجمعة 05 أبريل 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الحياة تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين قناة الناس تعرض شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين قناة الناس تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين في القاهرة قناة الحياة تنقل بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء من مسجد الإمام الحسين إمام مسجد الحسين: علينا الاجتهاد في العبادة بجميع أيام رمضان للفوز بليلة القدر الحسين التراويح بقلم محمد عزالدين