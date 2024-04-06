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قناة الناس تعرض فقرة تعليمية لسفير دولة التلاوة في كولومبيا (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
01:46 م | السبت 06 أبريل 2024
الشيخ وليد الفقي سفير دولة التلاوة

الشيخ وليد الفقي سفير دولة التلاوة

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة «الناس»، فقرة تعليمية من الشيخ وليد الفقي سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا، والذي تحدث عن ليلة القدر.

 فقرة تعليمية من سفير دولة التلاوة

وشرح موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا عن فضل ليلة القدر، وأنها ليلة مباركة أنزل فيها القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى :« إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ»،  وهذه الليلة تكون في الليالي الوترية من العشرة الأواخر من رمضان.

 

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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