أستاذة بـ«صيدلة الأزهر» تكشف عبر قناة «الناس» أسرار العلاج بالإيحاء

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، إن قبل تطور الأدوية كان يعطى للمريض دواء وهمي لعلاجه عن طريق الإيحاء، مضيفة: «قبل تطور علم الأدوية، عندما كان يشكو المريض من ألم لا علاج له كان يأخذ مادة غير فعالة في شكل دواء مثل قرص سكر أو كبسولة نشا أو حقنة محلول ملح، ومن الممكن يجروا له عملية جراحية وهمية، مجرد بنج، وجرح ويخبره بخلاف ذلك والنتيجة حالته الصحية كانت تتحسن في أغلب الأحيان لتُسمى هذه التجربة تأثير البلاسيبو».

وأضافت «الشريف»، في حوارها ببرنامج «أسرار»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لسنوات من أجل أن يختبروا فاعلية دواء جديد كانبيلجأ العلماء لمقارنته بمادة خام فكان مجموعة من المرضى تأخد الدواء الجديد، ومجموعة ثانية تأخد نفس شكل قرص الدواء لكن بدون أي مادة فعالة من أجل أن يقيسوا فاعلية الدواء الجديد عن طريق مقارنة الاستجابة للعلاج بين المجموعتين، والمفاجأة أن هناك حالات كثيرة تتجاوز 50 إلى 60% ممن تعاطوا العلاج الوهمي كانوا يظهرون تحسناً».

تحسين الأعراض

وتابعت: «باحثين اهتموا بالظاهرة وصدرت أبحاث من جامعة هارفارد وستانفورد وغيرهم تثبت فاعلية البلاسيبو في تغيير ضربات القلب وضغط الدم وتخفيف الألم بالرغم إنه ليس دواء حقيقي ولا له أي علاقة مباشرة بالمرض، ولكنه يعمل على تحسين الأعراض».