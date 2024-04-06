عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية كتب: حسن سمير 06:04 م | السبت 06 أبريل 2024 الرئيس السيسي وصل الرئيس السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء توافد مختلف طوائف المجتمع لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر أكدت موقف مصر الداعم لغزة الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر الرئيس السيسي حفل حفل إفطار الأسرة المصرية بقلم حسن سمير