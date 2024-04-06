علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر أكدت موقف مصر الداعم لغزة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر تضمنت عددا من الرسائل، منها التأكيد على الموقف المصري الثابت لدعم القضية الفلسطينية وتضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة والعمل على استمرار وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، والعمل المستمر حتى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات

وأضاف «عابد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي خلال رسائله أيضا في الكلمة أكد أنه رغم ما تواجهه مصر من صعاب وتحديات، إلا أن الشعب المصري بجهود أبنائه المخلصين يسعى للتغلب على الصعاب ويقدمون في سبيل أمن ومصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقتهم وجهدهم.

دور الأزهر في تصحيح المفاهيم الخاطئة

وتابع «عابد»، أن الرئيس السيسي أكد أهمية دور الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه المعتدل والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.