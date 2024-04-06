بعد 6 شهور من الحرب على غزة.. القاهرة تجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات

بعد 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي لم تتوقف إلا أسبوع واحد تستضيف العاصمة المصرية ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والفصائل الفلسطينية للعمل على إيقاف الحرب وسط حضور كل الفرقاء.

حضور وفود إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار

وذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، أن وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية «CIA»، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووفداً إسرائيلياً سيشاركون غداً في مفاوضات القاهرة بحضور وفد من الفصائل الفلسطينية ممثل لحماس لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفد حماس يصل القاهرة

وبحسب بيان لحماس صدر اليوم السبت، فإن وفداً برئاسة القيادي خليل الحية، سيتوجه الأحد إلى القاهرة، تلبيةً لدعوة مصرية، بهدف بحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة، فيما جددت حماس التمسك بموقفها المقدم في 14 مارس الماضي والذي يسعى لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإعادة النازحين إلى مساكنهم.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.