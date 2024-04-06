حصر أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القاهرة 2024

حددت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في انتظار حصر الساحات التىستقام بها صلاة عيد الفطر 2024، وذلك بعد تأكيدها أن صلاة العيد ستقام في جميع المساجد التى تقام بها الجمعة أيضا، أما الساحات العامة تكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة، وفق التنسيق الكامل بينهما.

حصر الساحات

وفيما يتعلق بأماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القاهرة 2024، تعمل مديرية الأوقاف بالقاهرة على حصر الساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب لتحديد أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة والأوقاف تعد الجهة الوحيدة المنوط بها الإعداد لصلاة عيد الفطر سواء في المساجد الكبرى أو الساحات أو مراكز الشباب وغيرها.

صلاة العيد

ومن الأماكن التى تشهد صلاة العيد بالقاهرة ما يلي:

- جامع الحسين

-الجامع الأزهر

- جامع عمرو بن العاص

- جامع الفتح برمسيس

- جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم

- مسجد السيدة زينب

- مسجد السيدة نفيسة

- مسجد السلطان حسن .

- مسجد بلال بن رباح المقطم

- مسجد منارة الاسلام المقطم

- مسجد الفردوس حدائق المعادى

- مسجد السلطان الحنفى بالسيدة

-مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة

- مسجد الفاروق بالمعادى

-مسجد عبد المنعم رياض كوتسيكا

-مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش

- مسجد التقوى الطوب الرملى

- مسجد السلام مدينةنصر