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دراما المتحدة

عاجل.. بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي

كتب:

حسن سمير
06:39 م | السبت 06 أبريل 2024
إفطار الاسرة المصرية

إفطار الاسرة المصرية

انطلق منذ قليل، إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع.

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