عاجل.. بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي كتب: حسن سمير 06:39 م | السبت 06 أبريل 2024 إفطار الاسرة المصرية انطلق منذ قليل، إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية بدء توافد مختلف طوائف المجتمع لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر أكدت موقف مصر الداعم لغزة إفطار الاسرة المصرية السيسي بقلم حسن سمير