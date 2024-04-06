رئيس جامعة سوهاج: إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس يبرهن على تلاحم الشعب والقيادة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، وإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الإفطار الذي جمع الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، وقال إن جلوس المصريين على مائدة إفطار واحدة، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي، والذي يحرص على لم الشمل كل عام في هذا الإفطار المميز، يبرهن على قوة التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة السياسية، ويؤكد على أن مصر وطن عظيم، يجمعه دائماً الخير والسلام والمحبة.

وأكد النعماني أن الدولة المصرية ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنباً إلى جنب يتشاركون المناسبات الدينية والوطنية، لا فرق بينهم، عازمين على الوصول بوطنهم إلى بر الأمان، حريصين على الالتفاف حول رئيس الدولة في مواجهة التحديات، ودعمه والوقوف خلفه بالمسؤلية الضخمة التي يتحملها، في ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم.