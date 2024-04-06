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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يصافح عمرو موسى في حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب:

محمد عزالدين
06:39 م | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بجانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ. 

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين على حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصري، لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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