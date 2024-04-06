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دراما المتحدة

الفنانة الفلسطينية سيرين خاص تشكر «المتحدة»: «وثقتم جزءا من معاناة شعبنا»

كتب:

حسن سمير
07:13 م | السبت 06 أبريل 2024
الفنانة الفلسطينية سيرين خاص

الفنانة الفلسطينية سيرين خاص

وجّهت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، بطلة مسلسل مليحة الذي يعرض في موسم دراما رمضان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه للقضية الفلسطينية.

وقالت سيرين خاص خلال فعاليات احتفالية إفطار الأسرة المصرية: «أشكر الشركة المتحدة على تقديمها مسلسل مليحة الذي يتناول القضية الفلسطينية»، موضحة: «شكرا لمصر أنها أمينة على القضية الفلسطينية وعلى تسخير قوتها الناعمة عبر الشركة المتحدة لتوثيق جزء من معاناة شعبنا».

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