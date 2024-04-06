ياسمينا العبد: مسار إجباري رهان المتحدة على الشباب.. وأثبتنا إن جيلنا يشيل عمل

منذ طلتها الأولى على الشاشات، خطفت ياسمينا العبد الأنظار إليها في كل مرة تظهر أمام الكاميرات، ورغم من صغر سنها فإن ذكاءها في اختيار أدوارها فاق عمرها، فوضعت قدميها على أولى درجات الفن منذ 5 سنوات وهي في عمر الـ13 عاما بفيلم المهرجانات «بنات عبدالرحمن»، واليوم تخطف الأنظار مجددا بدور «فرح» خلال مسلسل مسار إجباري، بموسم دراما رمضان 2024، مجسدة العديد من المشاهد المحورية بالعمل الشبابي.

مسار إجباري رهان المتحدة على الشباب.. واتعرضت للتحرش زي المسلسل

المشاركة في مسلسل مسار إجباري كانت واحدة من أهم تجارب ياسمينا العبد، وفقا لحديثها لـ«الوطن»، خاصة عقب المكالمة الأولى بينها وبين الشركة المتحدة: «بصراحة لما اترشحت للدور حسيت قد إيه الشركة راهنت على الشباب وكسبت الرهان، اتحمست أوي لأن معروف إن دراما رمضان للنجوم الكبار، لكن التجربة كانت جميلة وقدرنا نثبت إن فيه ثقة في جيلنا يقدر يشيل مشروع وينجح فيه، وده بفضل كمان المخرجة نادين خان، اللي أقنعتني إن الدور مؤثر، وحقيقي نفسي أكرر التجربة تاني معاهم».

اتعرضت للتحرش في الواقع

وعما حدث لشخصية فرح بالمسلسل، خاصة مشهد التحرش، أوضحت الفنانة الصاعدة أنها تعرضت بالفعل لهذا الأمر: «شخصية فرح فعلا قريبة مني، وده ساعدني في التحضير ليها، وطبعا اتعرضت للتحرش في الحقيقة، ولازم البنت تاخد رد فعل، ونتعاطف مع الضحية وندعمها وده اللي قدمناه في المسلسل».

عصام عمر طيب اوي وأحمد داش بيحب الهزار

كواليس مختلفة حدثت خلف الكاميرات بين أبطال العمل، من التحضيرات والبروفات والعلاقة بين نجوم المسلسل روتها الممثلة الشابة: «الكواليس كانت هايلة، وحسيت إنهم إخواتي بجد، كانوا بيطمنوا حتى أنا بكلم مين على الموبايل، ويهزروا معايا، عصام عمر طيب أوي وكمان داش دمه خفيف، والاتنين بيحبوا شغلهم واتبسطت بجد معاهم جدا».

وحقق مسلسل «مسار إجباري» نجاحًا ومشاهدة ملحوظة، عقب عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.