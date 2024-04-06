10 أخطاء شائعة في تنظيف المنزل قبل عيد الفطر.. قد تصيبك بالأمراض

تستغل ربات البيوت هذه الأيام لتنظيف المنزل قبل حلول عيد الفطر المبارك، فيما يعرف بـ«ترويقة العيد»، حيث يقمن بالتنظيف وغسل السجاد والستائر فضلا عن تنظيف المطبخ وأدواته.

وهناك 10 أخطاء شائعة في تنظيف المنزل قبل عيد الفطر، قد تقع فيها العديد من السيدات.

10 أخطاء شائعة في تنظيف المنزل

بحسب ريتشارد لوسون، خبير المنازل، لموقع «ديلي إكسبريس» البريطاني، فإن هناك 10 أخطاء شائعة في تنظيف المنزل، يجب أن تتجنبها السيدات منعا لهدر طاقتهن، وهي:

1- البدء بتنظيف الأرضيات

البدء بتنظيف الأرضيات من أهم الأخطاء الشائعة التي وصفها «لوسون» بالخطأ القاتل، إذ يؤدي إلى نتائج عكسية وإضاعة الوقت حيث ستسقط الأوساخ حتمًا على الأرض أثناء تنظيف الأسطح الأخرى، لذلك يجب عليك دائما البدء من الأعلى ثم الأسفل لتفادي سقوط الغبار على الأرضيات التي تم تنظيفها.

2- الملابس قبل المرحاض

يجب عليكي استخدام المنظف مرة واحدة ولمكان واحد، إذ قومي بتنظيف الملابس بمنظف مع تعقيم المرحاض بعدها وليس العكس لضمان عدم انتشار البكتيريا والغبار والأوساخ حول منزلك.

3- استخدام نفس قطعة القماش للمنزل كله

خبير المنزل قال إن استخدام قطعة قماش لتنظيف المنزل كله من الأخطاء الشائعة إذ يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية لأنه سينشر البكتيريا والغبار والأوساخ، كما يعد أمرا خطيرا».

4- استخدام الخل على الجرانيت أو الرخام

من الأخطاء الشائعة هي استخدام الخل على الجرانيت والرخام، لذلك فمن الضروري التحقق مرة أخرى من المنتجات التي يمكن استخدامها على الأسطح في منزلك، فلا يمكن استخدام مكونات التنظيف الطبيعية، حيث تغير لون السطح اللامع وتجرده من المواد الطبيعية مثل الحجر.

5- خلط منتجات التنظيف

استخدام أكثر من منتجات تنظيف هو من الأخطاء الشائعة، إذ يجب استخدام منظف أو مكون واحد، لإن خلط منتجات التنظيف معًا يمكن أن يسبب تفاعلات كيميائية خطيرة على صحة الإنسان، ويوصى باستخدام منتجات التنظيف التي لا تأتي في زجاجات وبخاخات تستخدم لمرة واحدة لتقليل هدر البلاستيك.

6- فرك البقع

فرك البقع يؤدي إلى جعلها أسوأ لذلك يجب استخدام طريقة النشاف وهي مسح البقعة بلطف بقطعة قماش نظيفة، كما يمكن سكب المياه الغازية على البقعة.

7- عدم تهوية المنزل بشكل كاف

من الضروري أن يكون لديك تهوية مناسبة في منزلك لتنظيف الهواء، حيث أن الهواء الداخلي يمكن أن يكون أكثر تلوثا بمقدار مرتين إلى 5 مرات من الهواء الخارجي، ما يزيد من خطر الإصابة بالمرض، إضافة إلى أن المنظفات تحتوي على مكونات مثل الأمونيا أو المبيض والتي يمكن أن تهيج الشعب الهوائية، لذلك فإن التهوية أمرا بالغ الأهمية عند التنظيف.

8- تجاهل مناطق اللمس

نقاط اللمس مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون الأكثر اتساخًا والأكثر تجميعا للجراثيم في المنزل، لذلك من الخطأ تركها دون تنظيف.

9- رش ملمع الأثاث مباشرة على الأثاث

رش ملمع الأثاث مباشرة على الأثاث خطأ شائع خلال تنظيف المنزل قبل عيد الفطر، حيث يجب رش ملمع الأثاث على قطعة قماش نظيفة، خاصة إذا كنت تقوم بتنظيف الأثاث الخشبي غير المغلق، حيث يتسبب الرش مباشرة إلى تشوه لون الأثاث.

10- عدم ترك المطهر في مكانه

عدم ترك منتجاتك المطهرة في مكانها خطأ شائع، إذ يمكن أن يتسبب نقل المواد الكيميائية في نقل الأمراض، لذلك يجب ترك المنظفات مكانها والأخد منها أولا بأول.