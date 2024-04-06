«في 3 أيام بس».. جدول تنظيف المنزل وترتيبه قبل عيد الفطر المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وتواجه ربات البيوت مشكلة، تنظيف وترتيب المنزل في وقت قصير، لذا فأن هناك جدول 3 أيام، يمكن خلالهم إنجاز كافة المهام المنزلية، حتى يصبح المنزل جاهزًا لاستقبال الضيوف والمعايدات، بحسب تقرير عرضته قناة «cbc sofra».

يمكن تقسيم مهام تنظيف وترتيب المنزل، على 3 أيام فقط كالتالي:

اليوم الأول:

يمكن تخصيص اليوم الأول لتنظيف الستائر والسجاد والنوافذ، من خلال خطوات بسيطة ومنظمة، لإنجاز الأمر في أقل وقت، بنزع جميع الستائر الموجودة في المنزل، ووضعها في الغسالة، أو نقعها في المياه ومسحوق الغسيل لعدة ساعات، ثم شطفها وتركها حتى تجف تمامًا، وتعليقها مرة أخرى في أماكنها، أما عن السجاد فهناك اختيارين، إذ يمكن غسيلها في الحمام، أو إرسالها لأحد أماكن التنظيف، توفيرًا للوقت والجهد المبذول.

تنظيف النوافذ وإعادتها إلى لمعانها

بعد الانتهاء من تنظيف الستائر والسجاد، يفضل الحصول على قسط من الراحة، لاستكمال باقي المهام المنزلية، إذ يمكن تقسيم التنظيف إلى جزء قبل الإفطار، والجزء الآخر بعده، ويأتي الدور على تنظيف النوافذ، باستخدام سلك «مواعين» وصابون سائل، ثم شطفها بالمياه، وكذلك إذا كانت الجدران غير نظيفة، ويوجد عليها بقع كثيرة، يمكن إزالتها بسهولة.

اليوم الثاني:

يختص اليوم الثاني بترتيب الدواليب وأدراج المطبخ وتلميع النجف وديكورات المنزل، ويمكن تقسيم اليوم إلى قبل وبعد الإفطار، إخراج الملابس والأشياء التي توجد في الدواليب، لتنظيفها ثم تطبيق الملابس وإعادتها مرة أخرة، لإعطاء شكل مرتب ومريح للعينين.

أما الجزء الثاني فهو بعد الإفطار، بتلميع النجف وديكورات المنزل، سواء باستخدام مناديل مبللة، أو استخدام قطعة من القماش مع ملمع تنظيف.

اليوم الثالث:

يمكن تخصيص اليوم الثالث لتنظيف المطبخ والحمام، من خلال مسح الأرضيات جيدًا، ووضع معطر خاص بالمطبخ والحمام.