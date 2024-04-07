يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثامن والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه، وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و33 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأحد 7-4-2024

يحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأحد 7-4-2024، في الساعة 4:07 صباحًا، ومعه بداية صوم اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وعقب انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 7-4-2024، يؤدي المسلمون صلاة الفجر في اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024 في كفر الشيخ

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 7-4-2024 في كفر الشيخ في اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و33 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.