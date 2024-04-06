الرئيس السيسي: مستمرون في انتهاج سياسة الاتزان تجاه القضايا الدولية والإقليمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تستمر في انتهاج سياسة الاتزان تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية.

قصة أمتنا ستكتب بحروف من نور

وأضاف السيسي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الذي تبثه فضائية «اكسترا نيوز»: «شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم، إن قصة أمتنا على مدار العشر سنوات الماضية، ستكتب بحروف المجد والفخر في سجلنا الوطني يليق بتضحيتهم وتاريخهم هو البوصلة التي توجهها إلى السبيل نحو تحقيق الهدف المنشود».

مصر ستبقى عزيزة أبية

وتابع: «ستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية، وطنًا عظيمًا يتسع لكل المصريين، فمصر الوطن الذي يسكن فينا قبل أن نسكن فيه، ومن أجله نردد معًا: «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

واختتم حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء النشيد الوطني.