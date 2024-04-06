عضو بمجلس النواب: حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انحياز الرئيس للشارع

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من المناسبات التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تؤكد انحيازه للشارع، وأنه يضع المواطن نصب عينيه، خاصة أن هذه المناسبة تشهد إعلان الرئيس حزمة من القرارات والتوجيهات التى تصب فى صالح المواطن.

تفاصيل حفل إفطار الأسرة المصرية

وأوضح الديب، أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة أنه يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية إعلان عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كانت ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردي للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.

إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية

وأشار النائب إبراهيم الديب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون تمييز أو استثناء، موجها برفع نتائجه إليه شخصيا، متعهدا بحضور مراحله النهائية، وتكليف الحكومة بإعلان خطة لخفض الدين العام، وتكليف الحكومة بطرح رؤى متكاملة للنهوض بالبورصة، وتوجيه بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 أعوام، فضلا عن إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية.

وتابع الديب: «ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تعد من أبرز مكاسب الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة».