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قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

كتب:

محمد عزالدين
08:09 م | السبت 06 أبريل 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة «الناس» بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة.

 

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بقلم محمد عزالدين