قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 08:09 م | السبت 06 أبريل 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) إمام مسجد الحسين: يجب عدم رد الإساءة والأخذ بمنهج القرآن الكريم (فيديو) بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين قناة الحياة تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين قناة الناس تعرض شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين مسجد الحسين قناة الناس التراويح بقلم محمد عزالدين