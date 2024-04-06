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دراما المتحدة

إمام مسجد الحسين: يجب عدم رد الإساءة والأخذ بمنهج القرآن الكريم (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
05:37 م | السبت 06 أبريل 2024
إمام مسجد الحسين

إمام مسجد الحسين

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، إن منهج القرآن يقول: «ادفع بالتي هي أحسن السيئة»، إذا قام أحد ما بسيئة أمامك أو أخطأ في حقك، لا يصح في هذا الموقف أن أخطئ في حقه مثلما فعل، ولا يجوز رد الإساءة بالإساءة.

الصمت عن رد الإساءة عزة

وأضاف خلال برنامجه «وزدناهم هدى»، المذاع على فضائية «الناس»، أن عدم الرد على المسيء لا يعد ضعفًا، فسيدنا محمد قد قال حديثًا وأقسم عليه: «ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزا»، أي أن عدم رد الإساءة والعفو عن الآخر زادك الله عزًا.

وتابع: «حتى النبي قد تعرض للأذى من قبل المشركين والكفار، فقد اتهموه بالسحر والكذب والجنون؛ ولكن قال له الله عز وجل: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، ولهذا يجب على المرء المسلم المؤمن أن يقف على الإساءة ويأخذ بمنهج القرآن الكريم».

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