«المؤتمر»: «إفطار الأسرة المصرية» يؤكد حرص السيسي على التواصل مع أفراد الشعب

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية الوحدة الوطنية كركيزة أساسية لبناء مصر قوية مزدهرة.

وأوضح «فرحات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على حرصه الدائم على التواصل مع جميع أفراد الشعب المصري من مختلف الاتجاهات والتوجهات.

الاستماع إلى جميع الآراء تحت مظلة واحدة

وأشار إلى أن حضور الرئيس للإفطار يعكس رغبته في الاستماع إلى جميع الآراء تحت مظلة واحدة، إيمانًا منه بأن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد للتغلب على جميع التحديات، مشيدًا بأن الرئيس جدد العهد للشعب المصري في بداية ولايته الثالثة، مؤكدًا على التزامه بالنهج القائم على الثقة والصدق في التعامل مع الشعب المصري.

وأكد على أن التضحيات التي قدمها الشعب المصري والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية هي التي ساعدت مصر على تجاوز الأزمات، مشيرا إلى أن الرئيس أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على حرصه على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن مصر ستواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار بفضل وحدة شعبها وتلاحمه.