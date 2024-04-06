الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية: «مفيش مسؤول قوي إلا بناسه»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «فيه دولة قاعدة تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة ومنجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالين مننا قلقانة جدا، وبدون شك كان الموقف صعب ومازال صعب، لكن مكنش عندي شك أبدا في الناس، اللي هما أهلي أهل مصر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «مفيش مسؤول قوي إلا بناسه، وساعة الناس بتتخلى عنه خلاص لو عنده كرامة يسيبها ويمشي، طول ما ده موجود مفيش مشكلة أبدا لأي مسؤول في الدنيا، الناس مسؤولين أقوياء والحكام أقويا مش بنفسهم بناسهم».