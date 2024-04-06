«قانونية مستقبل وطن»: كلمة الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية تتسم بالمصداقية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من الثوابت التي رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة القائمة على مبدأ المشاركة وأنها تتسع الجميع وأن المواطن هو محور الأحداث.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف عبد اللطيف، أن حفل الإفطار له العديد من المكاسب، وكلمة الرئيس خلال حفل اليوم بشأن أن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل، يؤكد أن الرئيس حريص على إعلاء مبدأ الشفافية والمصارحة والمكاشفة مع شعبه.

خارطة طريق لاستكمال بناء دولة جديدة

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادقا مع شعبه، وجميع خطاباته وكلماته للشعب المصري تتسم المصداقية والشفافية والمصارحة والمكاشفة، وهذا ما كنا نفتقده على مدار العصور السابقة، قائلا: «الرئيس يجب على كل الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين وكلماته تجدها إجابات للعديد من التساؤلات وفي نفس الوقت تقطع الطريق على المشككين وبمثابة خارطة طريق لاستكمال بناء دولة جديدة».