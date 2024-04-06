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دراما المتحدة

«مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنينة للمواطنين لمواجهة التحديات

كتب:

يسرا البسيوني
08:12 م | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس السيسي من احتفالية إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي من احتفالية إفطار الأسرة المصرية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، هو دليل على اهتمامه للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري، واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

رسائل طمأنينة للشعب المصري

وأضافت، أن حديث الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار دائمًا ما يكون كاشفا ويتسم بالشفافية والمصارحة لما يجري على أرض الواقع، مؤكدا أن الرئيس أعطى رسائل طمأنينة للشعب المصري على قدرة الدولة المصرية لمواجهة التحديات.

وأشادت الدكتورة دعاء زهران، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة باستمرارها في دعم الشباب والمرأة المصرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن هذا التوجيه ليس بجديد على الرئيس السيسي الذي كان دائما هو الداعم الأول لهذه الفئات خلال السنوات الماضية.

التكاتف خلف الوطن والقيادة السياسية

وطالبت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، جميع أطياف المجتمع بالتكاتف خلف الوطن والقيادة السياسية لتجاوز الأزمات، وتقديم كل الدعم والمساندة في هذه المرحلة لاستكمال البناء والتنمية في مختلف المجالات.

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بقلم يسرا البسيوني