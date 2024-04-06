«الإصلاح والنهضة»: إفطار الأسرة المصرية تجسيد حقيقي لوحدة المصريين وتلاحمهم

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن سعادته بحضور حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كبار رجال الدولة.

ووصف عبد العزيز الحفل بأنه تجسيد حقيقي لوحدة المصريين وتلاحمهم على مائدة واحدة، بعيداً عن الانتماءات السياسية والطائفية، أو الخلفيات الاجتماعية أو اقتصادية.

وأكد أن هذا التلاحم هو أحد أهم مكتسبات الجمهورية الجديدة، التي نسعى جميعاً لبنائها.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة

وأشاد عبد العزيز، بكلمة الممثلة الفلسطينية سيرين خاص بطلة مسلسل مليحة، التي افتتحت بها فعاليات حفل الإفطار، مؤكداً أنها رسالة واضحة تنم عن محورية القضية الفلسطينية وأولويتها لدى الدولة المصرية، ولفتة كريمة تدل على أن أهل فلسطين هم جزء لا يتجزأ من الأسرة المصرية.

وعن دعوة مرشحي الرئاسة لحضور الحفل، قال عبد العزيز: إن تواجد مرشحي الرئاسة على مائدة إفطار واحدة مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين في الدولة المصرية، هو ترجمة عملية للتنافس وليس الصراع، وللتكامل بين جموع المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد عبد العزيز بكلمة الرئيس السيسي، التي وصفها بأنها جاءت صادقة من القلب وتضمنت تأكيده على أهم التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة على المستوى «الاقتصادي والسياسي والمجتمعي» على حد سواء.

وحدة المصريين تقود لمستقبل واعد

وثمن عبدالعزيز تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، واصفاً ذلك بأنه أمر هام للغاية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ومصر منذ السابع من أكتوبر.

وأكد عبد العزيز أن وحدة المصريين وحوارهم وتلاقي آرائهم هي السبيل لتجاوز التحديات وللعبور نحو مستقبل واعد في ظل عالم يتشكل الآن بشكل مختلف.

واختتم عبد العزيز تصريحه، بالتأكيد على دعم حزب الإصلاح والنهضة للحوار الوطني ومشاركتهم بصورة فعالة مع كافة أطرافه.