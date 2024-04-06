علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية تعكس دعمه للانفتاح السياسي

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكس دعمه لحالة الانفتاح السياسي والاستماع لكافة الآراء لدعم الاقتصاد الوطني.

تحقيق نتائج إيجابية لدعم الدولة المصرية

وأوضح عابد، في تصريحات له، أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني تستهدف تحقيق نتائج إيجابية لدعم الدولة المصرية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي دائما يتعامل مع الشعب المصري بالصراحة والشفافية، فضلا عن وضعه قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولوياته.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بوضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني تشكل إرشادا قيما في مسيرة بناء الدولة وخدمة الوطن والمواطن.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق طموحات الشعب المصري في الرخاء والازدهار.

الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم حالة الانفتاح، واستمرار الحوار الوطني والتركيز على محور بناء الإنسان.