النرويج تسلح شرطتها استثنائيا خوفا من هجمات إرهابية على المسلمين والمساجد

أعلنت قيادة الشرطة النرويجية السبت، قرارا بحمل الشرطة السلاح حتى إشعار آخر بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة في البلاد.

قرار تسليح الشرطة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت الشرطة في بيانها: «قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد اعتبارا من ظهر اليوم السبت، بسبب التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل».

فيما أوضح المتحدث باسم الشرطة رور هانسن لوكالة فرانس برس «الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد»، وفي الدول الإسكندينافية «الدنمارك، والنرويج، والسويد» لا يحق لعناصر الشرطة بشكل عام حمل السلاح، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيا على غرار ما حصل خلال فترة عيد الفصح من 27 مارس إلى 2 أبريل، ولم تعلن السلطات تغيير مستوى التأهب بسبب التهديدات، والذي يعد حاليا «معتدلا».

الحرب الإسرائيلية على غزة

وبعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأ المسلمون يتلقون تهديدات عدة حول العالم في ظل الراوية الإسرائيلية التي تعادي المسلمين، وتشير إلى أن الوضع في قطاع غزة هو دفاع عن النفس وليست حربا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

وكشفت الشرطة النرويجية في عام 2016 عن إيقاف تسليح ضباط الشرطة في أقرب وقت.