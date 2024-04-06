شيخ الأزهر ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنيَّة أمس الجمعة.

شيخ الأزهر: أحمد فتحي سرور كان قمة قانونية

وأكد الإمام الأكبر أنَّ الفقيدَ الرَّاحل كان قامةً قانونيَّةً وموسوعةً دستوريَّةً، خدم وطنه من خلال تقلده عدة مناصب برلمانية ووزارية رفيعة المستوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهُ وذويهِ الصَّبر والسُّلوان.