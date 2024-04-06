وكيل الأزهر: كلمة الإمام الأكبر باحتفالية ليلة القدر تاريخية وتلمس حال الأمة

أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكلمة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم باحتفالية ليلية القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها كلمة تاريخية تلمس حال الأمة، وتكشف الأسباب الحقيقية لأزمات عالمنا المعاصر.

رسائل حكيمة للأمة الإسلامية

وقال وكيل الأزهر، إن كلمة الإمام الأكبر اليوم حملت رسائل حكيمة للأمة الإسلامية والعالم العربي، والتي أكد فيها أن تعاملنا العربي مع القضية الفلسطينية لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات، وأننا لن نستعيد قدرتنا على النهوض والتقدم ومواجهة أزماتنا إلا بتحقيق وحدة العرب والمسلمين.

لم الشمل ووحدة الصف المسلم

وثمّن الضويني، دعوة شيخ الأزهر، علماء الأمة لتحقيق «وحدة علمائية» تجمع رموز ‏الإسلام وتوصد ‏‏الباب ‏أمام الاختلافات المعاصرة، مؤكدا أنها مبادرة طيبة تسهم في لم الشمل ووحدة الصف المسلم، والعمل على التقريب بين مدارس الفكر الإسلامي، معربا عن أمله في أن تشق هذه الدعوة طريقها للتنفيذ والتطبيق وأن يتجاوب المسلمون معها بمختلف مذاهبهم.