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دراما المتحدة

إسرائيل على صفيح ساخن بعد 180 يوما من الحرب على غزة.. دهس وإشعال نيران وحصار

كتب:

عمرو حسني
10:45 م | السبت 06 أبريل 2024
ضرب شرطية إسرائيلية

ضرب شرطية إسرائيلية

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عنيفة في شوارع تل أبيب، حيث قمعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين، الذين ردوا بالاعتداء بالضرب على شرطية إسرائيلية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

عملية دهس في إسرائيل

في سياق آخر، دعس مستوطن عدداً من المستوطنين المتظاهرين المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب بمنطقة «قيسارية»، ما أسفر عن سقوط 5 مصابين في تل أبيب، حالة أحدهم خطيرة وتم نقل الجرحى الإسرائيليين المصابين في حادثة الدهس خلال المظاهرة الإسرائيلية بتل أبيب وسط تظاهرات إسرائيلية حاشدة للمطالبة بعقد صفقة تبادل عاجلة والإفراج عن المحتجزين، وفي نفس الوقت أشعل مستوطنون النيران على طريق «بيجن» في تل أبيب؛ للمطالبة بعقد صفقة تبادل عاجلة.

 استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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بقلم عمرو حسني