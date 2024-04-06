طريقة عمل صينية الرقاق الطري باللحمة المفرومة.. بأقل التكاليف

وجبة العيد الرسمية في كل بيت لاشك هي «صينية الرقاق الطري باللحمة المفرومة»؛ إذ تسعى ربات البيوت لتحضيره خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لذا؛ نقدم بمقادير سهلة وخطوات بسيطة، طريقة تحضير صينية الرقاق الطري مع وصفة الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابي في أسرع وقت وبأقل التكاليف.

طريقة تحضير الرقاق الطري

كوبان كبيران دقيق

رشة ملح

رشة سكر

3 ملعقة كبيرة سمنة

ماء للعجن

الحشو:

لحمة معصجة

جبنة موتزاريلا

سمنة

طريقة عمل الرقاق الطري

لعمل الرقاق الطري باللحمة أضيفي 2 كوب كبيران من الدقيق، مع رشة الملح ورشة السكر، و3 ملاعق كبار سمنة إلى كبة الخلاط، وضربهم جيدا، حتى تختلط السمنة مع الدقيق.

بعد ذلك أضيفي الماء إلى الخليط الموجود في الخلاط تدريجيا.

عندما تصبح العجينة متماسكة أفركيها واتركيها على هيئة كرة كبيرة.

بعد تقطيعها على هيئة كرات صغيرة تترك لمدة ساعة.

بعد ساعة من ترك العجينة في مكان معتدل الحرارة، تفرد كل كرة صغيرة بطريقة دائرية لتصبح لينة.

خذي رقائق الرقاق الدائرية، وضعيها على طاسة مفرودة، ويجري حشوها باللحمة أو الجبنة الموتزاريلا.

تابعي تحمير الرقاق في طاسة بها كمية قليلة من الزيت.

وطريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة:

رقائق من الرقاق

شوربة

لحم

رشة بيكينج بودر

زبدة مذابة

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مبشور

2 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

رشة قرفة

بهارات

رشة حبهان مطحون

زبدة

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة:

يجب تعصيج اللحم المفروم أولا، بعد أن تذوب الزبد في حلة على النار، ونشوح بها البصل والثوم.

ثم ضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونها، ثم ضيفي التوابل وقلبي جيدا.

اتركي اللحم على النار الهادئة حتى تمام النضج.

ارفعي اللحم من على النار واتركيه، ثم أشغلي الفرن واتركيه يسخن.

احضري حلة بها شوربة لحم متبلة جيدا ونضيف لها رشة بيكينج بودر.