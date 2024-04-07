حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، إيذانًا بصيام اليوم الـ28 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، إذ يسعى الأهالي لمعرفتها طمعًا في الفوز بأكبر قدر من العبادات والطاعات مع قرب انتهاء الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، التي تبدأ بموعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و3 دقائق.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و46 دقيقة، فيما يحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و43 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أنّ موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، سيحين في تمام الساعة الحادية عشر و53 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024 سيحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، سيحين في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و34 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأحد 7-4-2024، تبلغ نحو 14 ساعة و31 دقيقة.