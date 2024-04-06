متى ينتهي تحري ليلة القدر 2024؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن الاثنين المقبل 8 إبريل موعد استطلاع هلال شهر رمضان، يتساءل كثير من الناس حول متى ينتهي تحري ليلة القدر 2024، ومن المقرر أن تستطلع الإفتاء الهلال مغرب يوم الاثنين 29 رمضان، يرصد الوطن في السطور التالية إجابة سؤال متى ينتهي تحري ليلة القدر؟

متى ينتهي تحري ليلة القدر 2024؟

وأجاب عطيه لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن» عن سؤال متى ينتهي تحري ليلة القدر قائلا إن تحري الليلة المباركة ينتهي بانتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال هلال شهر شوال، لافتا إلى أن تحرى ليلة القدر بدأ مع الليالي العشر الأواخر من رمضان.

علامات ليلة القدر

وخلال الحديث عن متى ينتهي تحري ليلة القدر 2024، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن هناك علامات محددة للتأكد من إدراك هذه الليلة المباركة منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

وقال الحسن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»، مضيفة أن الله أخفى رضاه في طاعته؛ ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته؛ لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.