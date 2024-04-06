دعاء لإخوتي في ليلة القدر.. «اللهم اكتب لهم الستر والعفو والعافية»

أيام قليلة تفصل جموع المسلمين عن انتهاء شهر رمضان المبارك، ومن الأدعية التي تؤلف بين القلوب وتهدئ النفوس هو دعاء لإخوتي في ليلة القدر، داعين لاستجابته في تلك الليلة المباركة، والتي يتحراها المسلمون في الليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم.

دعاء لإخوتي في ليلة القدر

وحول دعاء لإخوتي في ليلة القدر، فقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك صيغا متعددة للدعاء يمكن الدعاء بها سواء في شهر رمضان أو غيره من الشهور الأخرى، ومنها: «اللهم إنّك عفوٌ كريمٌ تحبّ العفو فاعفُ عن إخوتي في ليلة القدر، يا رحمن واجعلهم من المغفور لهم في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لإخوتي في هذه الليلة المباركة غفران الذنوب ومحو الخطايا، والصفح عن السيئات، وزيادة الحسنات، وقبول الطاعات».

صيغ مختلفة للدعاء

«اللهم إنّي أسألك ألّا تُشرق شمس هذه الليلة إلّا وقد كتبت لإخوتي الستر، والعفو والعافية، وأسألك يا مولاي أن ترضى عنهم، وأن تجعلهم من المؤمنين الأتقياء اللهم في ليلة القدر ارحم إخوتي واصرف عنهم البلاء، واجعلهم في سترٍ وعافية، ومغفرةٍ ورضوان، وأسألك يا خالقي أن تجعلني وإيّاهم من أهل الجنّة، وأن تُبعدنا عن النار».

«اللهم إنّي أسألك أن تتقبّل من إخوتي طاعاتهم، وتتجاوز عن تقصيرهم، وأن تكتب لهم بصيامهم وقيامهم، وما قدّموه من عمل الأجر الكثير والثواب العميم إنّك على ذلك لقدير».

«اللهم اجعل إخوتي من أهل القرآن وخاصّته، وارحمهم به في حياتهم ومن بعد ممّاتهم، ووارزقني وإيّاهم تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنّا، يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحمن».

«اللهم إنّي أسألك أن تُيسّر أمور إخوتي، وأن تُسهّل عليهم الحياة وأن تُبعد عنهم المشقّات، وأن ترزقهم راحة البال وسلامة الصدر. اللهم اهدِ إخوتي لما فيه خيرهم وصلاحهم، وارزقهم الرضا والسرور والهناء والسعادة في الدارين، وأبعد عنهم كلّ ما يعكّر صفوهم ويُكدّر خاطرهم».

«اللهم اكتب لإخوتي الخير أينما ذهبوا، واصرف عنهم من أراد بهم كيدًا وشرًّا، واجعل أمورهم ميسّرة، وحياتهم غير متعثّرة، واطرح البركة في أوقاتهم وأجسادهم وجميع أعمالهم».

«اللهم إنّي أسألك أن تكتب لإخوتي في هذه الأيام المباركة خير الحياة، وخير الممات، وخير النجاح، وخير العمل، وأن تجعلهم من أهل الجنة، وألّا تجعلهم من أهل النار. اللهم في العشر الأخير أرجوك وأدعوك وأسألك، وأتوجه إليك وكلّي يقين بسماعك لي وبقربك من عبادك يا رب، أدعوك يا مولاي أن تكون عونًا لإخوتي وأن تُبعدهم عن كلّ معصية، وأن تزرع محبة الطاعة في قلوبهم. اللهم إنّي أسألك أن ترحم إخوتي وأن تجعلهم من الراضين، وأن تقضي لهم كلّ حاجةٍ لا أعلمها وأنت تعلمها يا عليم يا رب».