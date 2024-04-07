منذ بداية مسلسل بقينا اتنين في النصف الثاني من رمضان ويحرص على مناقشة، العديد من المشكلات الأسرية، والتي من أبرزها الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات عديدة على زواجهم، وذلك بسبب تخلل الملل في العلاقة الزوجية، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوجين، ما يجعل محبي المسلسل يحرصون على معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13

وبالنسبة لمواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13، فيأتي العرض الأول للحلقة اليوم الأحد الموافق 7 أبريل في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تذاع الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، مع عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

ويهتم مسلسل بقينا اتنين بتناول كافة القضايا الأسرية والمراحل التي يمر بها الزوجين منذ الشعور بالملل وحتى الوصول للطلاق، كما يناقش مشاعر الأبناء وكيفية تأثرهم بطلاق والديهم وبالمشكلات التي تحدث بينهم.