وزير الشباب يلتقي العاملين بشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالجهود المبذولة خلال الفترة الحالية، من العاملين بشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية ومجلس الإدارة الجديد، للتوسع في مهامها مع مختلف المؤسسات الخارجية، في ضوء توجه الوزارة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل.

صيانة منشآت وزارة الشباب في جميع محافظات مصر

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي بالعاملين ومجلس إدارة والجهاز التنفيذي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية؛ لمتابعة مجالات عمل الشركة والإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء مناقشة المتطلبات والجوانب التنظيمية والإدارية والتسويقية كافة، ومجالات التعاون مع مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى وضع تصورات كاملة لمجالات العمل وخطط التوزيع، في ضوء هيكلة الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد، بحضور محمد أحمد رائف، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن شركة المدن تمثل أحد اهم آليات الوزارة، لتنفيذ خدماتها في مجال تطوير الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أهمية كيان شركة المدن والمهام والاختصاصات المُوكلة إليها، في ظل توجيهات القيادة السياسية والتنفيذية للدولة ووزارة الشباب والرياضة، ليس فقط بإنشاء منشآت على مستوى فني عالي المستوى، وإنما الحفاظ على المنشآت واتباع نظم الصيانة العالمية، ورفع كفاءة النظم الإدارية والمالية.

خدمات شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية

يذكر أن شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية تعمل على تقديم العديد من الخدمات، منها إقامة وتشغيل وإدارة وتملك الأكاديميات الرياضية لتدريب وإعداد اللاعبين لـ الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية، وتشغيل وإدارة وتملك الأندية الخاصة ومراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، وإنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات، والتسويق للألعاب الرياضية بأنواعها وأشكالها كافة، وإقامة المراكز التجارية وسلاسل الإمداد.