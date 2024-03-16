وزير الرياضة يزف بشرى سارة بشأن حالة أحمد رفعت بعد توقف القلب

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشرى سارة بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت، عقب زيارته له اليوم داخل المستشفى المعالج له وسط الإسكندرية، حيث أكد أن اللاعب بدأ يشعر بأطرافه وهو تحسن ملحوظ في الحالة بعد توقف عضلة القلب.

توفير أي مساعدات يحتاج لها أحمد رفعت

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات صحفية اليوم بالإسكندرية، أن أحمد رفعت يخضع لمتابعة مستمرة على مدار الساعة مع وزارة الصحة والتعليم العالي وجامعة الإسكندرية؛ من أجل توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاج لها اللاعب.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض لعدة مضاعفات على صحة اللاعب جراء توقف القلب، إذ يخضع اللاعب إلى غسيل الكلى.

وزير الرياضة: نتابع على مدار الساعة تطورات أحمد رفعت

وأكد أنه يتم المتابعة بشكل مكثف على مدار الساعة بشأن تطورات الحالة الصحية مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن الحالة الصحية تتحسن بشكل تدريجي وفقا لما ذكره الأطباء له خلال الزيارة.

واختتم: «خالص الدعوات القلبية في هذا الشهر الكريم أن ينعم عليه بالشفاء وأن يعود سلامًا إلي أسرته وإلي الملاعب في القريب العاجل».