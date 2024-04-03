وزير الشباب والرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية لتطوير هيئة استاد القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مهمًا مع مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة كافة الخطوات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة لمرافقه وكذلك المجالات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

التشكيل الجديد لاستاد القاهرة الدولي

وشهد الاجتماع حضور التشكيل الجديد لإستاد القاهرة الدولي، ومناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لاستاد القاهرة الدولي، وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.

وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة، على ان ستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية في مصر، وله مكانة رمزية كبيرة في قلوب المصريين. فهو صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية، حيث يشهد هيئة ستاد القاهرة الدولي خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.

شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية استراتيجية الوزارة في الاستفادة الأمثل من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي، وتحقيق عوائد مالية تُستخدم لتطويره وتحسينه وصيانته. وأضاف أنه يتوقع أن تسفر الطروحات الاستثمارية التي نوقشت اليوم عن عوائد مالية كبيرة تُخصص لتطوير وتحسين الاستاد، مما سيسهم في تعزيز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.

وشدد الوزير على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف تطوير ستاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة الهيئة في خططه لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستاد.

اختتم الاجتماع باتفاق الحضور على وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير ستاد القاهرة الدولي، بهدف تحقيق تطلعات وزارة الشباب والرياضة ورفع مكانة الاستاد على الصعيدين الوطني والعالمي.

كما تمت مناقشة الانتهاء من أولى المشروعات الاستثمارية المقررة في الهيئة، والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الاستخدامات يخدم هيئة ستاد القاهرة الدولي بالإضافة إلى نظام المونوريل، بالإضافة إلى مركز تجاري وإداري.