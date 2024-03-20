وزير الشباب يسلم دراجات الفائزين بمسابقة «30 عجلة×30 يوم»

سلّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم الفائزين في مسابقة «30 عجلة × 30 يوم»، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وتعلن على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

المسابقة جاءت في إطار علمي تثقيفي رياضي

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتسليم الفائزين الدراجتين في مسابقة 30 عجلة في 30 يوم، مشيرا إلى أن فكرة المسابقة جاءت في إطار علمي تثقيفي رياضي، وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في دمج القطاع الرياضي مع العديد من المجالات لجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافات التطور والتنمية في المجتمع المصري، وسلّم وزير الشباب الدراجات للفائزين في المسابقة وهم:

مسابقة اليوم الثالث (محمود ولاء فاروق بحر - محافظة الاسماعيلية)، مسابقة اليوم الرابع (امنية مجدى محمد احمد - محافظة الشرقية )، مسابقة اليوم الخامس ( احمد معوض محمد رمضان - محافظة بنى سويف )، مسابقة اليوم السادس ( احمد الامام على احمد - محافظة سوهاج )، مسابقة اليوم الثامن (رنا سعيد منصور - محافظة القليوبية)، كما فاز بدراجة اليوم التاسع ( فجر كمال محمد - محافظة الجيزة ).

مبادرات وزارة الشباب والرياضة

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا طوال شهر رمضان، حيث تُجرى قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

الجدير بالذكر أنه يعلن عن المسابقة يوميا عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع Facebook، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، ويكتب المشترك الاجابة الصحيحة، الاسم رباعى، المحافظة، ورقم التليفون.

ويطرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.