«لو باظت منك».. 4 طرق سحرية لفرد الملابس بدون مكواة

يقع البعض في حيرة، عند تلف المكواة، ولا يعرف ماذا يفعل في الملابس، خاصة إذا كان الوقت غير مناسب للذهاب إلى المكوجي، هناك بعض الحلول التي يمكن اعتمادها، عند الوقوع في هذه المشكلة، منها وضع الملابس في دورة تجفيف بالغسالة، بحسب موقع «goodhousekeeping».

تعليق الملابس مفرودة

يعد تعليق الملابس مفرودة، أحد الطرق التي يمكن من خلالها كي الملابس دون الحاجة لاستخدام المكواة، وذلك بغسيل الملابس وعصرها جيدًا من المياه، ثم تعليقها على الأحبال مفرودة دون كرمشة حتى تجف بهذا الوضع، ثم يمكن وضعها على شماعات، أفضل من تطبيقها، حفاظًا عليها من الكرمشة.

استخدام مجفف الشعر

وهناك طريقة أخرى لكي الملابس وفردها، في حالة عدم توافر المكواة، أو عند تلفها، إذ يمكن رش كمية بسيطة من المياه على الملابس، وفردها على منضدة أو أي شيء، ثم توجيه مجفف الشعر على الملابس، مع عدم تقريبه إلى الملابس، لأن ذلك قد يؤدي إلى احتراقها، أو إحداث بعض الحروق بها.

وضع الملابس في مجفف الغسالة

يمكن رش كمية بسيطة من المياه على الملابس، ثم وضعها في دورة تجفيف منخفضة إلى متوسطة الحرارة، لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وفي حالة عدم الرغبة برش الملابس بالمياه، يمكن وضعها جافة كما هي، وإضافة «فوطة» صغيرة رطبة أو بها القليل من المياه، أو وضع مكعبات ثلج، وبعد انتهاء دورة التجفيف، ستصبح الملابس مفرودة.

صناعة مزيل لكرمشة الملابس

يمكن إعداد مزيل لكرمشة الملابس بخطوات بسيطة، من خلال مزج كوب إلى كوبين من المياه، ويفضل أن تكون ساخنة أو مغلية، وإضافة ملعقة صغيرة من بلسم الشعر، والقليل من الخل الأبيض، يخلط المحلول جيدًا، حتى يندمج البلسم مع المياه، ووضعه في بخاخ، ورشه على الملابس مع حركات دائرية، وحينها ستصبح الملابس مفرودة.