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القبض على حلاق عذب طفلا باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات في الغربية

كتب:

محمد بركات
03:21 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
ضبط المتهم ــ أرشيفية

ضبط المتهم ــ أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على حلاق عذب طفلا باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات في الغربية.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «حلاق يعذب طفلاً باستخدام سلك مكواة بسبب 10 جنيهات».

ملابسات الواقعة

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإنه بالفحص تبين أن بتاريخ 30/9/2022 تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من «عامل بصالون حلاقة سن 14، مقيم بدائرة القسم» بقيام «مالك المحل عمله، مقيم بذات دائرة القسم» بالتعدي عليه بسلك كهربائي محدثاً إصابته بجروح قطعية وسطحية متفرقة بالجسم حال تواجدهما بمحل الحلاقة الخاص بالمشكو في حقه، وذلك لاعتقاد الأخير قيام العامل بسرقة مبلغ مالي من المحل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعلل ذلك لسرقة المجنى عليه مبلغ مالي من المحل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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