تلبس شتوي ولا صيفي في عيد الفطر؟.. ملابس سحرية لمواجهة التقبات الجوية

تشهد البلاد فترة من التقلبات الجوية الحادة، فمع ارتفاع الحرارة الشديد والتحول المفاجئ للبرودة، تطلق الأرصاد مزيدا من التحذيرات مع اقتراب موعد عيد الفطر، لذا فإن السؤال المتكرر ماذا نرتدي خلال فترة عيد الفطر، صيفي أم شتوي، وهذا الجدل يٌنهيه موقع «sahnifabrics» البريطاني مع نشر حلول لقطع ملابس سحرية تحسم الأمر، ويمكن ارتدائها في كل الأوقات سواء في الحر أو البرد، نستعرضها في السطور التالية.

سر قطعة ملابس تحسم جدل الملابس الصيفي والشتوي

هناك أنواع من الملابس التي تناسب المواسم المختلفة، وتحسم الجدل فيما يجب ارتدائه في الطقس المتقلب، فعلى سبيل المثال تناسب السترة القطنية أو المصنوعة من الألياف الوقت الذي يشعر فيه الناس بالحرارة نهاراً والبرودة ليلا، يتم ارتداؤها على الجزء العلوي من الجسم فوق القمصان، والبلوزات، والقمصان، والقمصان بدون أكمام، والسترات الصوفية والسترات والمعاطف، لأنها توفر التغطية والدفء ويمكن الاستغناء عنها في أي وقت عند الشعور بالحرارة الشديدة.

أنواع ملابس في أوقات الحرارة والبرودة:

يجب أن يكون اختيار الملابس في هذا الوقت لين السراويل والجينز، والسراويل القصيرة، والتنانير على أن يكون أغلب هذه السراويل أو البناطيل واسعة من الألياف الطبيعية أو القطن.

الفساتين:

الفساتين والعباءات، ضمن القطعة الواحدة المتصلة تعطي مساحة أكبر للحركة، ويٌفضل أن تكون مصنوعة من القطن، حتى تساعد على تحمل التقلبات الجوية، هناك أنواع من الفساتين التي يمكن ارتداء سترات فوقها، هذا نوع آخر من الملابس التي تناسب فصل التقلبات الجوية.

ملابس النوم:

يجب أن تكون ملابس النوم خفيفة الوزن وقابلة للتنفس، ومصممة للنوم والاسترخاء، وتشمل الخيارات قمصان وأطقم البيجاما والنعال المصنوعة من أقمشة ناعمة ومرنة.